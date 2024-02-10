Бардакова (Андрейченко) Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардакова (Андрейченко) Марья Андреевна

Место рождения

сл. Ивановка Старооскольского уезда

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Андрейченко Андрей Васильевич

Мать: Андрейченко Прасковья Сергеевна

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бардаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бардаков Иван Максимович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардаков Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
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