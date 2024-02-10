Бардакова (Андрейченко) Марья Андреевна
Место рождениясл. Ивановка Старооскольского уезда
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Бардаков Иван Максимович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд