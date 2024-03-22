(Гапшина) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гапшина) Пелагея Степановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.05.1912

Дата смерти

После 24.01.1930

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912

Отец: Гапшин Степан Петрович

Мать: Гапшина Мария Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
16.05.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Иван Сергеевич Клюкин, Ксения Андреевна Губанова (Климушкина)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 24.01.1930
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