(Гапшина) Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1912
Дата смертиПосле 24.01.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912
Отец: Гапшин Степан Петрович
Мать: Гапшина Мария Андреевна
Крещение
16.05.1912
Восприемники: Иван Сергеевич Клюкин, Ксения Андреевна Губанова (Климушкина)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 24.01.1930
в метрике отметка о выдаче свидетельства