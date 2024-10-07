Гапшина (Климушкина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина (Климушкина) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1892

Дата смерти

После 27.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1892

Отец: Климушкин Андрей Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.10.1909

Муж: Гапшин Степан Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1911

Сын: Гапшин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Гапшин Степан Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1912

Дочь: (Гапшина) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Гапшин Степан Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1915

Сын: Гапшин Пётр Степанович

Отец ребёнка: Гапшин Степан Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1916

Сын: Гапшин Иван Степанович

Отец ребёнка: Гапшин Степан Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.04.1916

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