Гапшина (Климушкина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1892
Дата смертиПосле 27.04.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1892
Отец: Климушкин Андрей Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1909
Рождение ребёнка
16.02.1911
Сын: Гапшин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Гапшин Степан Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1912
Дочь: (Гапшина) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Гапшин Степан Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1915
Отец ребёнка: Гапшин Степан Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1916
Отец ребёнка: Гапшин Степан Петрович
Смерть
После 27.04.1916