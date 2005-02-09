Перешнева (Базарева) Нина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перешнева (Базарева) Нина Прокопьевна

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Место рождения

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.04.1950

Дата смерти

09.02.2005

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1950

Отец: Базарев Прокопий Егорович

Мать: Базарева Анна Федоровна

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
27.04.1968

Муж: Перешнев Виктор Павлович

Рождение ребёнка
23.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перешнев Виктор Павлович

Смерть
09.02.2005
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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