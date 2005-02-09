Перешнева (Базарева) Нина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1950
Дата смерти09.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1950
Отец: Базарев Прокопий Егорович
Мать: Базарева Анна Федоровна
Бракосочетание
27.04.1968
Рождение ребёнка
23.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перешнев Виктор Павлович
Смерть
09.02.2005
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область