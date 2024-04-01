Андреева (Александрова) Екатерина Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Александрова) Екатерина Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Саввинов

Отец ребёнка: Андреев Савва Казак Выс. Камышловского Георгиев

Бракосочетание
27.01.1889

Муж: Андреев Савва Казак Выс. Камышловского Георгиев

м. 24 ж. 16 д. Метлишной, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
20.06.1891

Дочь: (Андреева) Агрипина Савина

Отец ребёнка: Андреев Савва Казак Выс. Камышловского Георгиев

Рождение ребёнка
21.05.1902

Сын: Андреев Константин Елена Савин

Отец ребёнка: Андреев Савва Казак Выс. Камышловского Георгиев

Смерть
Неизвестно

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