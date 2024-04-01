Андреева (Александрова) Екатерина Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Савва Казак Выс. Камышловского Георгиев
Бракосочетание
27.01.1889
м. 24 ж. 16 д. Метлишной, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
20.06.1891
Дочь: (Андреева) Агрипина Савина
Отец ребёнка: Андреев Савва Казак Выс. Камышловского Георгиев
Рождение ребёнка
21.05.1902
Смерть
Неизвестно