Андреев Савва Казак Выс. Камышловского Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андреева (Александрова) Екатерина Митрофанова
Бракосочетание
27.01.1889
м. 24 ж. 16 д. Метлишной, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
20.06.1891
Дочь: (Андреева) Агрипина Савина
Мать ребёнка: Андреева (Александрова) Екатерина Митрофанова
Рождение ребёнка
21.05.1902
Сын: Андреев Константин Елена Савин
Мать ребёнка: Андреева (Александрова) Екатерина Митрофанова
Смерть
Неизвестно