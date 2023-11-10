Полетаева (Ширина) Анна Кузьминечна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева (Ширина) Анна Кузьминечна

Место рождения

дСоснино

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: Ширин Кузьма Степанович

Мать: Ширина Александра Дмитриевна

дСоснино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипицина Дуся Фёдоровна

Отец ребёнка: Полетаев ФЁДОР Иванович

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полетаев ФЁДОР Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетаев Михаил ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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