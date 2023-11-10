Полетаева (Ширина) Анна Кузьминечна
Место рождениядСоснино
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
дСоснино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипицина Дуся Фёдоровна
Отец ребёнка: Полетаев ФЁДОР Иванович
Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полетаев Михаил ФЁДОРОВИЧ
Смерть
Неизвестно