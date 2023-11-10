Полетаев Михаил ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышева Алексанбра
Мать ребёнка: Полетаева Нёра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полетаева Нёра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетаева Галина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно