Полетаев Михаил ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаев Михаил ФЁДОРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Полетаева Анна Кузьминечна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышева Алексанбра

Мать ребёнка: Полетаева Нёра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полетаева Нёра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетаев Юра Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетаева Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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