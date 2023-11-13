Козлов Осип Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Осип Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

1659 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1690 г.р.

Дети

1713 г.р.
1734 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Козлов Даниил Борисов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1713

Сын: Лукьян Осипов

Мать ребёнка: Козлова Мария Семенова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Сметанкин Герасим Осипов

Мать ребёнка: Козлова Мария Семенова

Рождение ребёнка
1741

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Мария Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Семенова

Смерть
После 1744
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