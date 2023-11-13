Козлов Осип Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Козлов Даниил Борисов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1713
Сын: Лукьян Осипов
Мать ребёнка: Козлова Мария Семенова
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Козлова Мария Семенова
Рождение ребёнка
1741
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Семенова
Смерть
После 1744