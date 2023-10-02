Герасим Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Осипов

Герасим Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

1688 г.р.

Мать

1690 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Осип Данилов

Мать: Мария Семенова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Федор Герасимов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1771

Сын: Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1805
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close