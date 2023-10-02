Герасим Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Осип Данилов
Мать: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Федор Герасимов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1771
Сын: Дмитрий Герасимов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1805