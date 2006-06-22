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Иваницкий Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1924

Дата смерти

22.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1924

Отец: Иваницкий Василий Григорьевич

Мать: Иваницкая Федора

Рождение ребёнка
12.02.1952

Сын: Иваницкий Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Абразевич Людмила Степановна

Рождение ребёнка
25.02.1956

Сын: Иваницкий Владимир Константинович

Мать ребёнка: Абразевич Людмила Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваницкая Алла Константиновна

Мать ребёнка: Абразевич Людмила Степановна

Смерть
22.06.2006
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