Иваницкий Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1924
Дата смерти22.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1924
Отец: Иваницкий Василий Григорьевич
Мать: Иваницкая Федора
Рождение ребёнка
12.02.1952
Сын: Иваницкий Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Абразевич Людмила Степановна
Рождение ребёнка
25.02.1956
Сын: Иваницкий Владимир Константинович
Мать ребёнка: Абразевич Людмила Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваницкая Алла Константиновна
Мать ребёнка: Абразевич Людмила Степановна
Смерть
22.06.2006