Малюков Иван Иванович Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Малюков Иван Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1849, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Малюков Иван МаксимовичОколо 1824 г.р.
Мать
Малюкова Пелагея МихайловнаОколо 1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Малюков Иван Максимович

Мать: Малюкова Пелагея Михайловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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