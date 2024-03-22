Корниенко (Василенко) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Василенко) Мария Сергеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Василенко Сергей Евстафьевич

Мать: Василенко Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
06.07.1903

Муж: Корниенко Максим Ануфриевич

Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Корниенко Максим Ануфриевич

Рождение ребёнка
10.06.1915

Сын: Корниенко Александр Максимович

Отец ребёнка: Корниенко Максим Ануфриевич

Рождение ребёнка
22.07.1917

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Корниенко Максим Ануфриевич

Рождение ребёнка
06.03.1920

Сын: Корниенко Василий Максимович

Отец ребёнка: Корниенко Максим Ануфриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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