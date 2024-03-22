Корниенко (Василенко) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
06.07.1903
Рождение ребёнка
08.03.1913
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Корниенко Максим Ануфриевич
Рождение ребёнка
10.06.1915
Сын: Корниенко Александр Максимович
Отец ребёнка: Корниенко Максим Ануфриевич
Рождение ребёнка
22.07.1917
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Корниенко Максим Ануфриевич
Рождение ребёнка
06.03.1920
Сын: Корниенко Василий Максимович
Отец ребёнка: Корниенко Максим Ануфриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно