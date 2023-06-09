Корниенко Максим Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорниенко Максим Ануфриевич

Корниенко Максим Ануфриевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Корниенко Ануфрий Леонтьевич

Мать: Корниенко Мария Георгиевна

Бракосочетание
06.07.1903

Жена: Корниенко Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Корниенко Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
10.06.1915

Сын: Корниенко Александр Максимович

Мать ребёнка: Корниенко Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
22.07.1917

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Корниенко Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
06.03.1920

Сын: Корниенко Василий Максимович

Мать ребёнка: Корниенко Мария Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно