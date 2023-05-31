Макаров Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва