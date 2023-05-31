Макаров Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Дмитрий

Мать: Макарова Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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