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Нестеров Евгений Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1941

Дата смерти

25.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1941

Отец: Нестеров Роман Андреевич

Мать: Нестерова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
19.05.1967

Сын: Нестеров Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Нестерова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
15.06.1972

Дочь: Фомина Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Нестерова Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Галина Федоровна

Смерть
25.05.1994
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