Нестеров Евгений Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1941
Дата смерти25.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1941
Рождение ребёнка
19.05.1967
Сын: Нестеров Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Нестерова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
15.06.1972
Дочь: Фомина Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Нестерова Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1994