Нестерова (Шемякина) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Шемякина) Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1942

Дата смерти

28.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1942

Отец: Власов Федор

Мать: Шемякина Евгения Павловна

Рождение ребёнка
19.05.1967

Сын: Нестеров Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Нестеров Евгений Романович

Рождение ребёнка
15.06.1972

Дочь: Фомина Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Нестеров Евгений Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Евгений Романович

Смерть
28.07.2021
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