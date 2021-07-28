Нестерова (Шемякина) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1942
Дата смерти28.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1942
Отец: Власов Федор
Рождение ребёнка
19.05.1967
Сын: Нестеров Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Нестеров Евгений Романович
Рождение ребёнка
15.06.1972
Дочь: Фомина Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Нестеров Евгений Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2021