Снопкова (Бицура) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти14.01.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бицура Иван
Рождение ребёнка
10.05.1931
Отец ребёнка: Снопков Иван Анофриевич
Рождение ребёнка
05.11.1933
Отец ребёнка: Снопков Иван Анофриевич
Бакмасиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.01.1978
Сарыбалык, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область