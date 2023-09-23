Снопкова (Бицура) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снопкова (Бицура) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

14.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бицура Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1931

Сын: Снопков Василий Иванович

Отец ребёнка: Снопков Иван Анофриевич

Рождение ребёнка
05.11.1933

Сын: Снопков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Снопков Иван Анофриевич

Бакмасиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.01.1978
Сарыбалык, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
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