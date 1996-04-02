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Снопков Михаил Иванович

Место рождения

Бакмасиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.11.1933

Дата смерти

02.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1933

Отец: Снопков Иван Анофриевич

Мать: Снопкова Ульяна Ивановна

Бакмасиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.01.1960

Сын: Снопков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Снопкова Зинаида Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирота Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Снопкова Зинаида Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снопкова Зинаида Игнатьевна

Смерть
02.04.1996
Сарыбалык, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
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