Снопков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения05.11.1933
Дата смерти02.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1933
Отец: Снопков Иван Анофриевич
Мать: Снопкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1960
Сын: Снопков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Снопкова Зинаида Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирота Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Снопкова Зинаида Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1996
Сарыбалык, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область