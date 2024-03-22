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Козулин Илья Изосимович

Место рождения

Новотроицкое, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

1924

Дата смерти

11.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Козулина Васелиса Емельяновна

Новотроицкое, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
11.07.1943
Верхний Ольшанец, Яковлевский, Белгородская область
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Биробиджанский р-н, с. Ново-Троицкое Дата и место призыва: Хабаровский ГВК, Хабаровский край, г. Хабаровск Воинское звание: ... Показать все
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