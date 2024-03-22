Козулин Илья Изосимович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти11.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Смерть
11.07.1943
Верхний Ольшанец, Яковлевский, Белгородская область
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Биробиджанский р-н, с. Ново-Троицкое Дата и место призыва: Хабаровский ГВК, Хабаровский край, г. Хабаровск Воинское звание: ... Показать все