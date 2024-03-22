Ганенко Роман Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Ганенко Матвей
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ганенко Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Ганенко Мария
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Ганенко Мария
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ганенко Дементий Романович
Мать ребёнка: Ганенко Мария
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Ганенко Мария
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Ганенко Мария
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганенко Мария
Смерть
Неизвестно