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Ганенко Роман Матвеевич

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ганенко Матвей

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ганенко Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Ганенко Мария

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ганенко Степан Романович

Мать ребёнка: Ганенко Мария

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ганенко Дементий Романович

Мать ребёнка: Ганенко Мария

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Ганенко Мария

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ганенко Ефрем Романович

Мать ребёнка: Ганенко Мария

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганенко Мария

Смерть
Неизвестно
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