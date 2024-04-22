Ганенко Мария
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ганенко Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ганенко Дементий Романович
Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно