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Ганенко Мария

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ганенко Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ганенко Степан Романович

Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ганенко Дементий Романович

Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ганенко Ефрем Романович

Отец ребёнка: Ганенко Роман Матвеевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Роман Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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