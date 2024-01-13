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(Ксеневич) Анна
(Ксеневич) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1873
Пол
Женский
Отец
Ксеневич Фердинанд Иосифов
1840 г.р.
Мать
Эмилия
Около 1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец:
Ксеневич Фердинанд Иосифов
Мать:
Эмилия
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