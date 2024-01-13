(Ксеневич) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ксеневич) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Ксеневич Фердинанд Иосифов

Мать: Эмилия

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