Ильин Емельян Владимирович 06.08.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ильин Емельян Владимирович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 06.08.1848 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер Неизвестно

Отец
Ильин Владимир НикифоровичОколо 1821 г.р.
Мать
Ильина (Минакова) Анна ИоновнаОколо 1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1848 ст.

Отец: Ильин Владимир Никифорович

Мать: Ильина (Минакова) Анна Ионовна

Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
08.08.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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