Ильин Емельян Владимирович
мужской, родился 06.08.1848 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер Неизвестно
ОтецИльин Владимир НикифоровичОколо 1821 г.р.
МатьИльина (Минакова) Анна ИоновнаОколо 1820 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1848 ст.
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
08.08.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно