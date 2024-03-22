Санникова (Мясникова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова (Мясникова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
09.09.1827 ст.

Муж: Санников Павел Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1829 ст.

Дочь: Санникова Александра Павловна

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1830 ст.

Сын: Санников Михаил Павлович

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1831 ст.

Сын: Санников Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1833 ст.

Сын: Санников Константин Павлович

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1834 ст.

Сын: Санников Иван Павлович

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1835 ст.

Дочь: Санникова Александра Павловна

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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