Санникова (Мясникова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.09.1827 ст.
Рождение ребёнка
15.11.1829 ст.
Дочь: Санникова Александра Павловна
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1830 ст.
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1831 ст.
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1833 ст.
Сын: Санников Константин Павлович
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1834 ст.
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Рождение ребёнка
25.10.1835 ст.
Дочь: Санникова Александра Павловна
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно