Василенко Петр Около 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасиленко Петр

Василенко Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайдаш (Василенко) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Василенко (Харченко) Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко (Харченко) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василенко Александр Петрович

Мать ребёнка: Василенко (Харченко) Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.