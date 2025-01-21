Василенко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайдаш (Василенко) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Василенко (Харченко) Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василенко Александр Петрович
Мать ребёнка: Василенко (Харченко) Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно