Катерина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Андриянова
Отец ребёнка: Андриян Андреев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Андриянова
Отец ребёнка: Андриян Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриян Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно