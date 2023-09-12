Катерина Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Андриянова

Отец ребёнка: Андриян Андреев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Андриянова

Отец ребёнка: Андриян Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриян Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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