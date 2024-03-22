Шушкова (Илемкова) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушкова (Илемкова) Любовь Владимировна

Место рождения

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.04.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1942

Отец: Илемков Владимир Васильевич

Мать: Илемкова Вера Ивановна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шушков Николай Александрович

Рождение ребёнка
10.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шушков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шушков Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушков Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Можга
Смерть
Неизвестно
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