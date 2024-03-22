Шушкова (Илемкова) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.04.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1942
Рождение ребёнка
28.03.1961
Рождение ребёнка
10.04.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Можга
Смерть
Неизвестно