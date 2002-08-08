Илемкова (Капустина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлемкова (Капустина) Вера Ивановна

Илемкова (Капустина) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1916 ст.

Дата смерти

08.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1916 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Янченко Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Илемков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
30.09.1939

Дочь: Родионова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Илемков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1942

Дочь: Шушкова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Илемков Владимир Васильевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.08.2002
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close