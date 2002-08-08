Илемкова (Капустина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1916 ст.
Дата смерти08.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Янченко Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Илемков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1939
Дочь: Родионова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Илемков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1942
Дочь: Шушкова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Илемков Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.2002
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область