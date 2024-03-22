Корзников Сидор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Корзников Иван Отец Сидора
Рождение ребёнка
1771
Сын: Корзников Павел Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1780
Сын: Корзников Максим Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1788
Сын: Корзников Устин Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно