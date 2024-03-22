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Корзников Сидор

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Корзников Иван Отец Сидора

Мать: не указана

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Корзников Павел Сидорович

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Корзников Максим Сидорович

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Корзников Устин Сидорович

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Корзников Илья Сидорович

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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