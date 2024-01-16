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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Корзников Павел Сидорович

Отец ребёнка: Корзников Сидор

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Корзников Максим Сидорович

Отец ребёнка: Корзников Сидор

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Корзников Устин Сидорович

Отец ребёнка: Корзников Сидор

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Корзников Илья Сидорович

Отец ребёнка: Корзников Сидор

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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