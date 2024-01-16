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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Корзников Павел Сидорович
Отец ребёнка: Корзников Сидор
Рождение ребёнка
1780
Сын: Корзников Максим Сидорович
Отец ребёнка: Корзников Сидор
Рождение ребёнка
1788
Сын: Корзников Устин Сидорович
Отец ребёнка: Корзников Сидор
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Корзников Сидор
Смерть
Неизвестно