Лагода (Телевная) Антонина Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагода (Телевная) Антонина Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагода Юхим Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагода Юхим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагода Юхим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагода Юхим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагода Юхим Иванович

Смерть
Неизвестно
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