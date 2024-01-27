Лагода Юхим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагода Юхим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагода Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Антонина Аверьяновна

Рождение ребёнка
08.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Антонина Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Антонина Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Антонина Аверьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагода Антонина Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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