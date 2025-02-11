(Тремасова) Ксения Никоноровна 13.01.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тремасова) Ксения Никоноровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.01.1881, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 18.06.1881, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Тремасов Никанор Терентьевич21.07.1848 г.р.
Мать
Тремасова Мария Трифонова1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1881

Отец: Тремасов Никанор Терентьевич

Мать: Тремасова Мария Трифонова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
18.06.1881
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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