(Тремасова) Ксения Никоноровна
женский, родилась 13.01.1881, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 18.06.1881, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТремасов Никанор Терентьевич21.07.1848 г.р.
МатьТремасова Мария Трифонова1844 г.р.
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Рождение
13.01.1881
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.06.1881
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область