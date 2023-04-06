Мария Трифонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти05.08.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1867
Рождение ребёнка
07.12.1868
Сын: Тремасов Спиридон Никанорович
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Рождение ребёнка
11.09.1870
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Рождение ребёнка
17.10.1872
Дочь: Прасковья Никоноровна
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Рождение ребёнка
06.06.1877
Сын: Тремасов Петр Никонорович
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Рождение ребёнка
13.01.1881
Дочь: Ксения Никоноровна
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Рождение ребёнка
13.01.1881
Дочь: Татьяна Никоноровна
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Рождение ребёнка
24.07.1882
Сын: Тремасов Макар Никанорвич
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Смерть
05.08.1886