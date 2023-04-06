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Мария Трифонова

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

05.08.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1867

Муж: Тремасов Никанор Терентьевич

Рождение ребёнка
07.12.1868

Сын: Тремасов Спиридон Никанорович

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Рождение ребёнка
11.09.1870

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Рождение ребёнка
17.10.1872

Дочь: Прасковья Никоноровна

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Рождение ребёнка
06.06.1877

Сын: Тремасов Петр Никонорович

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Рождение ребёнка
13.01.1881

Дочь: Ксения Никоноровна

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Рождение ребёнка
13.01.1881

Дочь: Татьяна Никоноровна

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Рождение ребёнка
24.07.1882

Сын: Тремасов Макар Никанорвич

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Смерть
05.08.1886
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