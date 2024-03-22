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Микулин Никифор Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Микулин Иван Васильевич

Мать: Микулина Мелания Григорьевна

Бракосочетание
26.10.1897

Жена: Микулина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
22.12.1898

Сын: Микулин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
24.12.1900

Дочь: Сидорова Евгения Никифоровна

Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
29.04.1902

Дочь: Галищева Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
18.08.1903

Сын: Микулин Петр Никифорович

Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
02.04.1905

Сын: Микулин Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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