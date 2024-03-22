Микулин Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
26.10.1897
Жена: Микулина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
22.12.1898
Сын: Микулин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
24.12.1900
Дочь: Сидорова Евгения Никифоровна
Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
29.04.1902
Дочь: Галищева Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
18.08.1903
Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
02.04.1905
Сын: Микулин Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Микулина Анна Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно