Микулина (Скрыпникова) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1897
Рождение ребёнка
22.12.1898
Сын: Микулин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Микулин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1900
Дочь: Сидорова Евгения Никифоровна
Отец ребёнка: Микулин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1902
Дочь: Галищева Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Микулин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1903
Отец ребёнка: Микулин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1905
Сын: Микулин Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Микулин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Микулин Никифор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно