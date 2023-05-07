Овчинникова (Зборовская) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Зборовская) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Херсонская Виктория Львовна

Отец ребёнка: Овчинников Лев Константинович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Овчинников Сергей Львович

Отец ребёнка: Овчинников Лев Константинович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Овчинников Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Овчинников Лев Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Лев Константинович

Смерть
Неизвестно
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