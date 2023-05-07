Овчинникова (Зборовская) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Херсонская Виктория Львовна
Отец ребёнка: Овчинников Лев Константинович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Овчинников Сергей Львович
Отец ребёнка: Овчинников Лев Константинович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Овчинников Дмитрий Львович
Отец ребёнка: Овчинников Лев Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно