Овчинников Лев Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1938
Дата смерти2003
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938
Отец: Овчинников Константин
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Херсонская Виктория Львовна
Мать ребёнка: Овчинникова Раиса
Рождение ребёнка
1970
Сын: Овчинников Сергей Львович
Мать ребёнка: Овчинникова Раиса
Рождение ребёнка
1970
Сын: Овчинников Дмитрий Львович
Мать ребёнка: Овчинникова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Раиса
Смерть
2003