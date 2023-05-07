Овчинников Лев Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Лев Константинович

Овчинников Лев Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1938

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938

Отец: Овчинников Константин

Мать: Полюдова Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Херсонская Виктория Львовна

Мать ребёнка: Овчинникова Раиса

Рождение ребёнка
1970

Сын: Овчинников Сергей Львович

Мать ребёнка: Овчинникова Раиса

Рождение ребёнка
1970

Сын: Овчинников Дмитрий Львович

Мать ребёнка: Овчинникова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Раиса

Смерть
2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close