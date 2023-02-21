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Пожитков Максим Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Платон Тарасович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1915 ст.

Сын: Пожитков Иван Максимович

Мать ребёнка: Пожиткова Александра Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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