Янцева (--) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янцева (--) Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Маллаева Анна Петровна

Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
12.09.1895

Дочь: Янцева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
01.06.1897

Сын: Янцев Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич

Запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
17.07.1898

Дочь: Янцева Мария Петровна

Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич

Ситниково, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1899

Сын: Янцев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.04.1902

Дочь: Янцева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
21.05.1904

Дочь: Янцева Елена Петровна

Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янцев Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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