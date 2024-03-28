Янцева (--) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Маллаева Анна Петровна
Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
12.09.1895
Дочь: Янцева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
01.06.1897
Сын: Янцев Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич
Запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
17.07.1898
Дочь: Янцева Мария Петровна
Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич
Ситниково, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1902
Дочь: Янцева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
21.05.1904
Дочь: Янцева Елена Петровна
Отец ребёнка: Янцев Петр Андреевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янцев Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно