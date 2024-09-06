Маллаева (Янцева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Янцев Петр Андреевич
Бракосочетание
23.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
22.07.1907
Отец ребёнка: Маллаев Василий Федотович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
12.11.1908
Дочь: Маллаева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Маллаев Василий Федотович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Маллаев Василий Федотович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Маллаева Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Маллаев Василий Федотович
Смерть
Неизвестно