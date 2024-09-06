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Маллаева (Янцева) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Янцев Петр Андреевич

Мать: Янцева (--) Ольга Ильинична

Бракосочетание
23.01.1906

Муж: Маллаев Василий Федотович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
22.07.1907

Сын: Маллаев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Маллаев Василий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
12.11.1908

Дочь: Маллаева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Маллаев Василий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Маллаев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Маллаев Василий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Маллаева Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Маллаев Василий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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