Дегтярева (Пчела) Ксения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтярева (Пчела) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пчела Иван Андреевич?

Мать: Пчела Елизавета?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Николай Фадеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строгонова (Дегтярева) Надежда Фадеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дегтярев Иван Фадеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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