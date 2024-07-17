Дегтярева (Пчела) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пчела Иван Андреевич?
Мать: Пчела Елизавета?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Николай Фадеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строгонова (Дегтярева) Надежда Фадеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно