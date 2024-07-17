Пчела Елизавета?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева (Пчела) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пчела Иван Андреевич?
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кузьмицкая (Пчела) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пчела Иван Андреевич?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пчела Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пчела Иван Андреевич?
Смерть
Неизвестно