Пчела Елизавета? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пчела Елизавета?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева (Пчела) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Пчела Иван Андреевич?

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кузьмицкая (Пчела) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пчела Иван Андреевич?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пчела Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пчела Иван Андреевич?

Смерть
Неизвестно

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