Бортникова (Иванова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бортников Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бортников Владимир Тимофеевич
Смерть
Неизвестно