Бортникова (Иванова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортникова (Иванова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бортников Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бортников Владимир Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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