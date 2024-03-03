Бортников Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортников Владимир Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бортников Тимофей Иванович

Мать: Бортникова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
25.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бортникова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бортникова Раиса

Смерть
Неизвестно
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