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(Васильева) Марфа Спиридоновна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.07.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1812 по 1816 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
02.07.1860 ст.

Отец: Васильев Спиридон Иванович

Мать: Васильева Мариамна Герасимовна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
27.07.1860 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники умершего священника Петра Васильева сын Иван Петрович Васильев и крестьянская жена Варвара Христофоровна Кунгурова.
Смерть
Неизвестно

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