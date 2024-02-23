(Васильева) Марфа Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения02.07.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1860 ст.
Крещение
27.07.1860 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники умершего священника Петра Васильева сын Иван Петрович Васильев и крестьянская жена Варвара Христофоровна Кунгурова.
Смерть
Неизвестно