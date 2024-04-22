Прусаков Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прусаков Иван Александрович
Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прусаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Прусакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прусакова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Прусакова Мария Александровна
Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна
Смерть
До 1885