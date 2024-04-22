Прусаков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрусаков Александр

Прусаков Александр

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1848

Жена: Прусакова Наталья Алексеевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Прусаков Иван Александрович

Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прусаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Прусакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прусакова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Прусакова Мария Александровна

Мать ребёнка: Прусакова Наталья Алексеевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1885
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close