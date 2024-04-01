Толстов Георгий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
07.02.1875
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 19 ж. 19 есаульская дочь пос. Чистого
Рождение ребёнка
25.01.1876
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Толстова Александра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Буторина 1, Кубыкина 2 Ольга Георгиева
Мать ребёнка: Толстова Александра Иванова
Смерть
Неизвестно