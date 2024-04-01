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Толстов Георгий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Толстов Петр Казак Р. Медвежьего Ефремов

Мать: Толстова Параскева Федорова

Бракосочетание
07.02.1875

Жена: Толстова Александра Иванова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 19 ж. 19 есаульская дочь пос. Чистого
Рождение ребёнка
25.01.1876

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Толстова Александра Иванова

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Буторина 1, Кубыкина 2 Ольга Георгиева

Мать ребёнка: Толстова Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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