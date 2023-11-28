Фунина Ефимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунина Ефимия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1777 ст.

Сын: Фунин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фунин Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фунин Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Фунин Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Фунин Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фунин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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