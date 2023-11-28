Фунина Ефимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1777 ст.
Отец ребёнка: Фунин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фунин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Фунин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Фунин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фунин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно